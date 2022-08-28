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«Порцелянові» історії
4 вересня 2022
Іоанн Павел II
ІОАНН ПАВЕЛ II

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1998
Скульптор José Puche
Розмір: 35×25 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Проходячи одного разу центральною площею невеликого італійського містечка, вчитель місцевого ліцею почув, як два торговці овочами голосно й неприємно відгукуються про нього. На мить зупинившись, вчитель обернувся і несподівано для всіх з усмішкою побажав тим, хто говорив, доброго здоров'я.

- Як же так, учителю, — звернулися до нього кілька учнів, які мимоволі стали свідками цієї щонайменше дивної сценки, — ці два негідники незаслужено образили вас перед перехожими, а ви навіть не відповіли їм на це?

- Ну чому ж не відповів? Відповів. Ви самі чули. Просто, приходячи на ринок, кожен з нас розраховується лише тим, що має в гаманці. Так і я, любі мої, відповідаю лише тим, чим наповнена моя душа.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш

Олександр ШВЕЦЬ
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