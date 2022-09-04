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Борщ виходить червоним та неймовірно ароматним: секрет борщової заправки на зиму від закарпатської господині (відео)

11:36 4 вересня 2022
заправка

Старовинні закарпатські страви останнім часом набули популярності у багатьох господинь.

На YouTube-каналі «Закарпатська пані» блогерка запропонувала приготувати борщову заправку на зиму, яка зробить борщ ароматним та красивим, а також скоротить час його приготування.

Продукти:
Червоний буряк варений 1 кг.
Цибуля 250 гр
Морква 250 гр
Солодкий перець 200 гр
Соняшникова олія 100 мл
Томатне пюре 150 мл
(або томатна паста 100 гр)
Цукор 3 ст. ложки
Сіль 1 ст. ложка (з гіркою)
Оцет 9% 4 ст. ложки
Чорний перець до смаку.

Приготування:
У каструлю з товстим дном налити олію й обсмажити в ній цибулю до золотистого кольору, потім додати моркву, болгарський перець, перемішати.

Усе разом тушкувати 5−7 хвилин.

Потім додати попередньо зварений та натертий на терці буряк.

Додати сіль, цукор, оцет, томатну пасту чи пюре.

Тушкувати 30 хвилин, періодично помішуючи.

Розкласти в чисті баночки та стерилізувати 50 хвилин.


Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт голубців по-карпатськи.

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