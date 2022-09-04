Борщ виходить червоним та неймовірно ароматним: секрет борщової заправки на зиму від закарпатської господині (відео)
Старовинні закарпатські страви останнім часом набули популярності у багатьох господинь.
На YouTube-каналі «Закарпатська пані» блогерка запропонувала приготувати борщову заправку на зиму, яка зробить борщ ароматним та красивим, а також скоротить час його приготування.
Продукти:
Червоний буряк варений 1 кг.
Цибуля 250 гр
Морква 250 гр
Солодкий перець 200 гр
Соняшникова олія 100 мл
Томатне пюре 150 мл
(або томатна паста 100 гр)
Цукор 3 ст. ложки
Сіль 1 ст. ложка (з гіркою)
Оцет 9% 4 ст. ложки
Чорний перець до смаку.
Приготування:
У каструлю з товстим дном налити олію й обсмажити в ній цибулю до золотистого кольору, потім додати моркву, болгарський перець, перемішати.
Усе разом тушкувати 5−7 хвилин.
Потім додати попередньо зварений та натертий на терці буряк.
Додати сіль, цукор, оцет, томатну пасту чи пюре.
Тушкувати 30 хвилин, періодично помішуючи.
Розкласти в чисті баночки та стерилізувати 50 хвилин.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт голубців по-карпатськи.
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram