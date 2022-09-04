Борщ виходить червоним та неймовірно ароматним: секрет борщової заправки на зиму від закарпатської господині (відео)

Старовинні закарпатські страви останнім часом набули популярності у багатьох господинь.



На YouTube-каналі «Закарпатська пані» блогерка запропонувала приготувати борщову заправку на зиму, яка зробить борщ ароматним та красивим, а також скоротить час його приготування.

Продукти:

Червоний буряк варений 1 кг.

Цибуля 250 гр

Морква 250 гр

Солодкий перець 200 гр

Соняшникова олія 100 мл

Томатне пюре 150 мл

(або томатна паста 100 гр)

Цукор 3 ст. ложки

Сіль 1 ст. ложка (з гіркою)

Оцет 9% 4 ст. ложки

Чорний перець до смаку.

Приготування:

У каструлю з товстим дном налити олію й обсмажити в ній цибулю до золотистого кольору, потім додати моркву, болгарський перець, перемішати.

Усе разом тушкувати 5−7 хвилин.

Потім додати попередньо зварений та натертий на терці буряк.

Додати сіль, цукор, оцет, томатну пасту чи пюре.



Тушкувати 30 хвилин, періодично помішуючи.

Розкласти в чисті баночки та стерилізувати 50 хвилин.