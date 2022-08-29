Можна їсти губами: рецепт справжніх закарпатських ґомбовців від Лілії Цвіт (відео)

Популярна фудблогерка Лілія Цвіт продовжує ділитися з українцями старовинними рецептами простих та смачних страв, які може приготувати навіть недосвідчена господиня.

Один з таких рецептів Лілія привела у себе на YouTube-каналі.

Вона запропонувала приготувати ґомбовці зі сливами. Цю смачну старовинну страву традиційно готують на Закарпатті.

«Це смакота неймовірна, можна їсти губами! Такі парові дріжджові булочки, які роблять з різними начинками. Дуже просто готуються і виходять справді смачними!» — зазначила Лілія.

Продукти на 24−30 шт

вода — 250 мл

дріжджі сухі — 1 ч. л (прес — 15 г)

цукор -1 ст.

яйце — 1 шт.

цукор — 80 г

борошно — 400 + ~ 50 г

олія — 2 ст.л. Начинка:

сливи — 300 г

цукор — 30 г Для посипання:

олія — 30 г

сухарі мелені — 3 ст. л

цукор — 1 ст. Весь процес приготування блогерка показала у відео.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт кіфликів — традиційного закарпатського печива. А також розповідали, як приготувати голубці по-карпатськи.

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