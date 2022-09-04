ЗСУ відбили штурм ворога на 8 населених пунктів, а українська авіація завдала 12 ударів по позиціях росіян, — Генштаб

Протягом поточної доби ворог завдав 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура у Харкові, Миколаєві, Вознесенську, Очакові, селищах Дніпропетровської та Донецької областей.

ЗСУ вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Краснопілля, Бахмутського, Бахмута, Майорського, Зайцевого, Кодеми, Соледара та Первомайського.

Ракетними військами та артилерією ЗСУ за поточну добу завдано поразки по пунктах управління, районах зосередження бойової техніки та особовому складу росіян. Авіація Сил оборони завдала 12 ударів, спрямованих на поразку живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об'єктів ворога.

Загарбники продовжують прикриватись мирним населенням.

Так, у будівлі школи Орлянського Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, тоді як на другому поверсі навчаються діти, зокрема першокласники, а у дворі школи розміщено військову техніку противника. Подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні вранці підрозділи ЗСУ звільнили Високопілля Херсонської області та підняли там український прапор.

Як повідомляли «ФАКТИ», втрати росіян в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже майже 50 тисяч людей.

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