5 вересня 2022

Якось відомого єврейського рабина запитали про явище, яке, на його думку, є найдивовижнішим у житті людини. Він відповів на це каверзне запитання, практично не замислюючись:

- Ви не повірите, але мене найбільше вражає сама людина. Ось дивіться: спочатку вона жертвує своїм здоров'ям для того, щоби заробити гроші. Потім починає витрачати зароблені гроші на відновлення здоров'я, що похитнулося. При цьому вона настільки стурбована своїм майбутнім, що фактично навіть не встигає насолодитися сьогоденням. В результаті виходить, що по-людськи вона не живе ані сьогоденням, ані майбутнім. А перед тим, як піти, сумно усвідомлює, що навіть не встигла пожити.

- І яким може бути висновок, виходячи з усього, перерахованого вами? — спитав рабина один із присутніх.

- Це не висновок, це констатація факту. Життя спливає так стрімко, начебто йому з більшістю з нас просто нецікаво. Намагайтеся жити сьогодні, бо ВЧОРА вже нема, а ЗАВТРА може і не бути. І зрозумійте ж, нарешті: найкращий день у вашому житті — це сьогоднішній день!

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.