Солодкий омлет із ягодами — оригінальна ідея сніданку від Ектора Хіменеса-Браво
Відомого ресторатора, суддю проєкту «МайстерШеф» (СТБ) Ектора Хіменеса-Браво війна застала вдома, в Колумбії, але він негайно повернувся в Україну. Зараз Ектор займається благодійністю, знімає документальний проєкт та ранкове шоу «Прокинься з Ектором».
В своєму Інстаграмі відомий кухар запропонував приготувати оригінальний сніданок.
«Коли хочеться чогось солоденького, ситного, але при цьому легкого — це саме те, що треба», — написав Ектор.
Інгредієнти
• Черешні без кісточки — 200 г
• Цукор — 50 г
• Лимон — 10 г
• Яйця — 3 шт
• Какао — 1 ст. л
• Вершкове масло — 20 г
Начинка:
• Сир — 100 г
• Цукрова пудра — 30 (орієнтуйтесь по бажанню солодкості)
• Лимон — 10 г
Декор:
• Цукрова пудра
• Ожина — 40 г
• Лохина — 40 г
Приготування
Черешні миємо, ріжемо навпіл та з цукром та лимоном припускаємо в сотейнику. Яєчні білки відділяємо від жовтків. Міксером збиваємо білки в піну.
Черешню перекладаємо до блендера і перебиваємо її з жовтками. Черешневу масу поступово додаємо до білків. Обережно перемішуємо і додаємо какао. Знов перемішуємо.
На пательні розтоплюємо вершкове масло та викладаємо яєчно-черешневу масу. Накриваємо кришкою.
Готуємо начинку. Сир поливаємо половинкою лимона. та додаємо цукор. Розминаємо виделкою.
Викладаємо омлет з пательні на дошку або пласку тарілку. На половину омлету — викладаємо сир, а другою частиною омлету закриваємо.
Посипаємо цукровою пудрою та прикрашаємо. Готово!
Нагадуємо, раніше Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом гарбузових оладок із соусом наршараб
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