Відомого ресторатора, суддю проєкту «МайстерШеф» (СТБ) Ектора Хіменеса-Браво війна застала вдома, в Колумбії, але він негайно повернувся в Україну. Зараз Ектор займається благодійністю, знімає документальний проєкт та ранкове шоу «Прокинься з Ектором».

В своєму Інстаграмі відомий кухар запропонував приготувати оригінальний сніданок.

«Коли хочеться чогось солоденького, ситного, але при цьому легкого — це саме те, що треба», — написав Ектор.

Інгредієнти • Черешні без кісточки — 200 г

• Цукор — 50 г

• Лимон — 10 г

• Яйця — 3 шт

• Какао — 1 ст. л

• Вершкове масло — 20 г Начинка: • Сир — 100 г

• Цукрова пудра — 30 (орієнтуйтесь по бажанню солодкості)

• Лимон — 10 г Декор: • Цукрова пудра

• Ожина — 40 г

• Лохина — 40 г

Приготування

Черешні миємо, ріжемо навпіл та з цукром та лимоном припускаємо в сотейнику. Яєчні білки відділяємо від жовтків. Міксером збиваємо білки в піну.

Черешню перекладаємо до блендера і перебиваємо її з жовтками. Черешневу масу поступово додаємо до білків. Обережно перемішуємо і додаємо какао. Знов перемішуємо.

На пательні розтоплюємо вершкове масло та викладаємо яєчно-черешневу масу. Накриваємо кришкою.

Готуємо начинку. Сир поливаємо половинкою лимона. та додаємо цукор. Розминаємо виделкою.

Викладаємо омлет з пательні на дошку або пласку тарілку. На половину омлету — викладаємо сир, а другою частиною омлету закриваємо.

Посипаємо цукровою пудрою та прикрашаємо. Готово!

Нагадуємо, раніше Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом гарбузових оладок із соусом наршараб





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