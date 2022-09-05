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З турботою про майбутні врожаї: які рослини та чим підживлювати на дачі у вересні

14:20 5 вересня 2022
Сад восени

Не забувайте, що після того, як уже все прибрано, садові рослини обов'язково потрібно підживити. Осінні підживлення допоможуть саду відновитися після активного росту та плодоношення. Восени потрібно вносити добрива, які зміцнять імунітет рослин до зими, покращать стан рослин для їх успішної зимівлі.

А головне, осіннє підживлення закладе основи врожаю майбутнього року.

Ось невелика табличка з рекомендаціями Telegram-каналу Дачник: що саме, коли та чим підживлювати.

Нагадаємо про рекомендації щодо осінніх робіт в саду в календарі на вересень 2022 року.

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