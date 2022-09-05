«Мовчунка Тодоренко вимагає через суд 8 мільйонів рублів за моральні збитки»: невже планує віддати на потреби ЗСУ?

Як повідомляють російські ЗМІ, три роки тому телезірка Регіна Тодоренко, яка родом з Одеси, вирішила написати дитячу книгу. Допомогти їй у цьому зголосилася авторка Дарина Мішина. Втім, співпраці не вийшло. Ба більше, дійшло до суду. Першою невдоволення співпрацею висловила Дарина, яка написала в соцмережах, що боїться, аби в неї не відібрали її творчі напрацювання.

«Ми ось-ось мали укласти договір, а тут таке… Я, звичайно, шалено засмутилася, думала, що вони вирішили просто відмовитися від цієї ідеї. Але сьогодні в соціальних мережах Регіни побачила, що вона все ж таки працює над книгою. Боюся, що її основою стане моя ідея та мої герої, адже я їй віддавала всі свої напрацювання», — заявила письменниця.

Сама ж Тодоренко таку заяву визнала наклепом та звернулася до суду. Від росіянки телеведуча вимагає 8 мільйонів рублів. Звісно, в разі перемоги витратить їх на себе, а не передасть ЗСУ чи знедоленим через рашистські обстріли українцям.

Поки що Дарина не прокоментував позов. Мовчання із цього приводу зберігає і сама Регіна. Лише її представниця підтвердила судовий позов і повідомила, що письменниця використовує ім'я Регіни для піару.

Додамо, що 32-річна Регіна Тодоренко живе та будує кар’єру у рф, а про війну в рідній Україні вона так і не зробила жодної заяви. Влітку телеведуча та блогерка народила другого сина від артиста Влада Топалова. Назвала його Мирославом і вже активно возить із собою на зйомки.

152

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram