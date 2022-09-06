Україна програла Греції з зірковим Адетокунбо на Євробаскеті-2022: відеоогляд матчу

У вівторок, 6 вересня, чоловіча збірна України з баскетболу, яка перемогла у групі Велику Британію (90:61), Естонію (74:73) та Італію (84:73), провела четвертий матч фінального турніру чемпіонату Європи, який з 1 по 18 вересня проходить у Польщі та Словенії. Суперником підопічних латвійського фахівця Айнарса Багатскіса стала шоста збірна європейського рейтингу Греція («жовто-сині» — на 16-й позиції).

Україна — Греція — 79:99 (20:23, 26:16, 11:32; 22:28)

Україна: Михайлюк (16), Санон (16), Сидоров (10), Лень (10), Ткаченко (8), Пустовий (6), Близнюк (4), Скапінцев (4), Бобров (3), Зотов (2).

Менш ніж через добу після тріумфу у поєдинку з італійцями збірній України протистояла одна з найсильніших команд Старого Світу, дворазовий чемпіон Європи (1987 та 2005 років) Греція на чолі зі своєю зіркою — 211-сантиметровим важким форвардом клубу НБА «Мілуокі Бакс» Яннісом Адетокунбо.

Саме баскетболіст з нігерійським корінням повів своїх партнерів за собою з перших секунд зустрічі (9 очок) і допоміг грекам виграти першу чверть — 23:20.

У другій 10-хвилинці наші впоралися з нервами (хоча Адетокундо набрав ще 9 пунктів) і багато в чому завдяки впевненій грі Санона повністю переграли греків, пішовши на велику перерву з 7-очковою перевагою — 46:39.

На жаль, третя чверть стала для «жовто-синіх» справжнім жахом. Греки виграли її з перевагою в 21 (!) очко та впевнено повели у рахунку 71:57. Не змогли наші, які витратили багато сил у поєдинку з Італією, виправити ситуацію і в останньому ігровому відрізку. У підсумку перша поразка України у групі — 79:99. Нагадаємо, що путівка до плей-оф Євробаскету-2022 у «жовто-синіх» вже у кишені.

Найрезультативнішими баскетболістами української збірної стали Святослав Михайлюк та Іссуф Санон (по 16 очок). У греків поза конкуренцією виявився Янніс Адетокунбо — 41 пункт.

Ще в одному поєдинку ігрового дня у групі С Естонія розгромила Велику Британію — 94:62. Матч Італія — Хорватія відбудеться пізно увечері.

Становище команд: 1. Греція — 8 очок (4 матчі; різниця м'ячів — +44); 2. Україна — 7 (4; +21); 3. Хорватія — 5 (3; +20); 4. Естонія — 5 (4; +7); 5. Італія — 4 (3; +6); 6. Великобританія — 4 (4; -98).

В останньому поєдинку у групі Україна 8 вересня зіграє з Хорватією (початок о 15:15). Нагадаємо, що до 1/8 фіналу виходять по чотири найкращі команди кожної з чотирьох груп, які надалі в іграх на вибування визначать чемпіона та призерів. Збірні із групи С зіграють у першому раунді плей-оф з представниками групи D, де виступають Польща, Ізраїль, Сербія, Чехія, Фінляндія та Нідерланди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України з волейболу в 1/8 фіналу чемпіонату світу сенсаційно перемогла команду Нідерландів.

Фото fiba. basketball

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