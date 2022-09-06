Україна сенсаційно перемогла Італію та пробилася до плей-оф Євробаскету-2022: відеоогляд матчу

У понеділок, 5 вересня, чоловіча збірна України з баскетболу, яка перемогла у стартових поєдинках чемпіонату Європи суперників із Великобританії (90:61) та Естонії (74:73), блискуче провела третій поєдинок групового турніру. У Мілані підопічні Айнарса Багатскіса гостювали у команди Італії, якій нещодавно поступилися у Ризі у кваліфікації світової першості (89:97).

Україна — Італія — 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16)

Україна: Михайлюк (25), Санон (17), Ткаченко (17), Пустовий (8), Герун (5), Близнюк (4), Сидоров (3), Лень (3), Бобров (2), Лукашов (0)).

Хлопці у жовтих майках розпочали зустріч не дуже вдало, частенько втрачали м'яч в атаці та в підсумку програли першу чверть — 16:21. І це при тому, що у стартовій 10-хвилинці італійці реалізували лише два із семи штрафних кидків.

На початку другої чверті апеннінці пустили в хід «далеку артилерію» і пішли у відрив. Але до честі хлопців Багатскіса, вони не «попливли» і навіть виграли другий ігровий відрізок із різницею в одне очко. Одним словом, на велику перерву Італія пішла, ведучи в рахунку з різницею у чотири бали — 42:38.

У третій чверті наші хлопці ще більш агресивно заграли у захисті та зрівняли рахунок — 57:57. А останню 10-хвилинку Україна, на розчарування трибун, просто видала на біс, сенсаційно довівши свою перевагу до 11 очок — 84:73.

Найрезультативнішим баскетболістом нашої збірної у третій зустрічі поспіль став Святослав Михайлюк (25 очок). В італійців найбільше балів набрав Ачілле Полонара — 17.

В інших поєдинках ігрового дня у групі С Хорватія перемогла Естонію — 73:70, а Греція обіграла Велику Британію — 93:77.

Положення команд: 1. Україна — 6 очок (різниця м'ячів — +41); 2. Греція — 6 (+24); 3. Хорватія — 5 (+20); 4. Італія — 4 (+6); 5. Естонія — 3 (-25); 6. Велика Британія — 3 (-66).

У поєдинках, що залишилися в групі, Україна, яка гарантувала собі вихід до плей-оф, зіграє з Грецією (6 вересня) і Хорватією (8 вересня). До 1/8 фіналу вийдуть по чотири найкращі команди кожної з чотирьох груп, які надалі в іграх на вибування визначать чемпіона та призерів. Збірні із групи С зіграють у першому раунді плей-оф з представниками групи D, де виступають Польща, Ізраїль, Сербія, Чехія, Фінляндія та Нідерланди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України з волейболу в 1/8 фіналу чемпіонату світу сенсаційно перемогла команду Нідерландів.

Фото fiba. basketball

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