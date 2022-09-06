Ганьба «Челсі» в Загребі та гольовий рекорд Мбаппе: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 вересня, у восьми європейських містах стартував груповий турнір Ліги чемпіонів-2022/2023, в якому Україну представляє донецький «Шахтар».

Ліга чемпіонів. Груповий турнір. 1-й тур

Група F

«Лейпциг» (Німеччина) — «Шахтар» (Україна) — 1:4 (Сімакан, 57 — Швед, 16, 59, Мудрик, 77, Траоре, 85).

«Селтик» (Шотландія) — «Реал» (Іспанія) — 0:3 (Вінісіус, 56, Модрич, 60, Азар, 77).

Українець Андрій Лунін спостерігав за матчем та діями свого колеги-конкурента Тібо Куртуа з лави запасних.

Група Е

«Динамо» (Загреб, Хорватія) — «Челсі» (Англія) — 1:0 (Оршич, 13).

Тріумфатор Ліги чемпіонів-2021 зганьбився у Загребі. Підопічні Томаса Тухеля, пропустивши на початку матчу, згодом і в стійку влучали, і з забійної позиції не могли пробити воротаря, і навіть забили, щоправда, з офсайду — проте все одно розпочали свій виступ у турнірі з поразки.

«Зальцбург» (Австрія) — «Мілан» (Італія) — 1:1 (Окафор, 28 — Салемахерс, 40).

Група G

«Борусія» (Дортмунд, Німеччина) — «Копенгаген» (Данія) — 3:0 (Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллінгем, 83).

«Севілья» (Іспанія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 0:3 (Холанд, 20, 67, Фоден, 58, Рубен Діаш, 90+2).

Норвежець Ерлінг Холанд забив свої 10-й та 11-й м'ячі у складі «МанСіті», і для цього йому знадобилося лише сім матчів. Феноменально! До речі, форвард довів свій гольовий показник у найпрестижнішому клубному турнірі Європи, виступаючи перед цим за «Зальцбург» та дортмундську «Борусію», до 25 голів — а зіграв він лише 20 матчів!

Група Н

«ПСЖ» (Франція) — «Ювентус» (Італія) — 2:1 (Мбаппе, 5, 22 — Маккенні, 53).

Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом (23 роки та 260 днів), у доробку якого 35 голів у Лізі чемпіонів. Примітно, що форвард випередив лише на 47 днів свого нинішнього одноклубника Ліонеля Мессі. До речі, Криштіану Роналду підкорилася ця позначка аж у 27 років та 59 днів.

«Бенфіка» (Португалія) — «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — 2:0 (Рафа Сілва, 50, Грімальдо, 55).

Додамо, що у середу, 7 вересня, будуть зіграні наступні матчі групового турніру Ліги чемпіонів: група А — «Наполі» — «Ліверпуль», «Аякс» — «Рейнджерс»; група В — «Брюгге» — «Байєр», «Атлетико» — «Порту»; група С — «Барселона» — «Вікторія», «Інтер» — «Баварія»; група D — «Тоттенхем» — «Марсель», «Айнтрахт» — «Спортинг».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги Європи «Фенербахче» — «Динамо».

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