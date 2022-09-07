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Просто тане в роті: рецепт найсмачнішої аджики зі слив

16:33 7 вересня 2022
Аджика зі слив

Крім рецепту класичної аджики, є безліч варіантів. Наприклад, аджика із кабачків. Або ось — зі слив. Як стверджує телеграм-канал Моя дача: аджика зі слив просто тане в роті.⠀

Інгредієнти:

2 кг помідор
1 кг слив (без кісточок)
250 г цибулі
1,5 ст. солі
200 г цукру
100 г часнику
1 ст. червоного гострого перцю
2 шт. лаврового листа
4 шт. гвоздики
1 ст. 9% оцту

Помідори, цибулю та сливу пропускаємо через м'ясорубку або блендер і ставимо варити на 1,5−2 години. Періодично помішуючи.

За 30 хвилин до готовності додаємо сіль, цукор, спеції, оцет та часник.

Розкладаємо гарячим по стерильним банкам і укутуємо до остигання.

Нагадуємо про рецепт аджики без варки, яким гріх не скористатися — адже рекомендує медик, а значить це точно корисно та смачно.

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