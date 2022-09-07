Втрати катастрофічні, палива та боєприпасів не вистачає: у Генштабі розповіли про проблеми окупантів, а у мережі показали цікаве відео

За повідомленням Генштабу, у середу, 7 вересня, українським воїнам вдалося успішно відбити чергові атаки російських окупантів в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне.

«Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА», — йдеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що ворог продовжує зазнавати значних втрат. Так, на Херсонщині, поблизу Голої Пристані, лише за добу, що минула, втрати росіян склали близько 70 осіб, більше половини з них — вбитими. Поблизу населеного пункту Таврійськ знищено дві самохідні артилерійські установки «Акація», ще дві — пошкоджено, втрати живої сили уточнюються. Також стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, що діє на Херсонському напрямку, втратив до 60 відсотків особового складу та техніки і вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики у підрозділах ворога нестача палива та боєприпасів.

До речі, в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що в районі Голої Пристані ворог намагався налагодити переправу, а ЗСУ знищили баржу з окупантами та бойовою технікою на борту.

Тим часам у пабліках повідомляють про успіхи ЗСУ, які наразі Генштаб не афішує.

Нагадаємо, що за добу, яка минула, втрати ворога у живій силі склали 460 вбитими.

Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що українські воїни звільнили кілька населених пунктів під Балаклією і продовжують контрнаступ.

Фото Генштабу ЗСУ

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