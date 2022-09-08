«Це останній шанс зберегти стосунки»: Надя Дорофєєва про відносини з Дантесом

Співачка та тренерка музичного проєкту «Голос країни» Надя Дорофєєва, яка нещодавно випустила емоційний трек, поспілкувалася с журналістами ЖВЛ (ТЕТ). Відомо, що влітку Надя повернулася до Києва, займається благодійністю, пише пісні та не приховує своє нове кохання.

З початку війни Дорофеєєва виступає з благодійними концертами по всьому світу, долучається до зборів коштів, дає концерти для військових і внутрішніх переселенців. Артистка зізналася, що співати свої російськомовні хіти в неї більше немає бажання.

- Перші три місяці я була в ступорі, — розповіла Надя в інтерв’ю. - Майже одразу в мене з’явилося бажання писати українські пісні, але це давалося дуже складно. В мене не шла мелодія і було таке відчуття, начебто в мене забрали всі сили. Трохи згодом я змогла зібратись і це надало мені крила. Зараз в мене дуже дивне відчуття, коли я співаю свої російськомовні пісні. Виключення роблю тільки для військових, коли вони мене просять щось таке заспівати, вони хочуть згадати минуле життя, те, що їм подобалось. Звичайно я їм співаю. Я би дуже хотіла, щоб ми повернули свій дім. Мені здається, що найважливіше, що потрібно зробити після перемоги — віддати шану всім загиблим.

Відомо, що родина Наді залишилася у тимчасово окупованому Криму.

- Я навіть не уявляю, коли ми побачимось знову, — переживає Надя. — До повномасштабного російського вторгнення близькі постійно приїздили до мене в Київ. Я так сумую за родиною і мрію зустрітися. Для мене це величезний біль і дуже складна тема. Моя сім’я — це найважливіше, що в мене є.

Дорофєєва не приховує, що цей рік став дуже важким для її відносин з Володимиром Дантесом. Новина про розрив пари шокувала фанатів, адже за півтора місяці до цього вони відпочивали разом у Мексиці і мали абсолютно щасливий вигляд.

- Я вже знала, що ми розлучаємося з чоловіком і це був для мене зовсім новий етап, — каже Дорофєєва. - В Мексику ми вже їхали з розумінням, що це останній шанс зберегти стосунки. Це була дуже крута відпустка, я залишилася в захваті від неї, але це була подорож двох друзів, а не чоловіка і дружини. Коли ми повернулися додому, то сказали одне одному, що напевно треба розходитися, як чоловік і дружина, адже ми стали жити, як друзі. Це рішення далося дуже складно, ми приймали його десь півроку, спілкувалися про це постійно. Ми з Вовою дуже поважаємо одне одного та любимо, але як друзі. Ми дуже давно це зрозуміли, але все одно хотіли спробувати зберегти родину.

Надія розповіла і про свого нового коханого — ресторатора Мішу Кацуріна.

- Люди дуже багато придумали в цій історії — десь є правда, десь її немає, — розповіла Надя. — Я відчувала, що приховувати правду несправедливо. Ми написали про те, що ми разом, щоб розставити всі крапки над «І» і сказати: якщо ви нас разом десь побачите, то так, ми разом.

Фото instagram.com/nadyadorofeevaj

А ось коментувати плітки щодо можливого роману свого колишнього чоловіка з Дашою Кацуріною співачка відмовилася.

- Це їхня історія і я її поважаю. Вважаю, що Вова сам повинен, якщо він хоче, щось розповідати, — сказала співачка.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Дорофєєва вперше висловилась про роман колишнього Дантеса із Кацуріною.

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