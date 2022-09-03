9 вересня 2022

У Книзі притч Соломонових є такий епізод.

- Вчителю, благослови нас, — попросили одного разу учні.

⁃ Хай буде воля Господня, — сказав вчитель, — щоб страх перед Богом був у вас не менш сильним, ніж страх перед людьми.

⁃ І цього достатньо, учителю?

⁃ Достатньо. Дав би тільки Бог… Знаєте, людина, яка вчиняє злочин, думає тільки про одне: «Тільки б ніхто не помітив вчиненого мною…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.