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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1997
Скульптор: Antonio Ramos
Розмір: 65×49 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
У Книзі притч Соломонових є такий епізод.
- Вчителю, благослови нас, — попросили одного разу учні.
⁃ Хай буде воля Господня, — сказав вчитель, — щоб страх перед Богом був у вас не менш сильним, ніж страх перед людьми.
⁃ І цього достатньо, учителю?
⁃ Достатньо. Дав би тільки Бог… Знаєте, людина, яка вчиняє злочин, думає тільки про одне: «Тільки б ніхто не помітив вчиненого мною…»
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Чайна ложка цієї речовини замінить машину гною та інших добрив: що потрібно обов'язково додати до ґрунту на городі восени (відео)
Вітер: 1 м/с Сх
Тиск: 752 мм