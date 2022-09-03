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«Порцелянові» історії
9 вересня 2022
ПОХОВАННЯ ХРИСТА
ПОХОВАННЯ ХРИСТА

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1997
Скульптор: Antonio Ramos
Розмір: 65×49 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

У Книзі притч Соломонових є такий епізод.

- Вчителю, благослови нас, — попросили одного разу учні.
⁃ Хай буде воля Господня, — сказав вчитель, — щоб страх перед Богом був у вас не менш сильним, ніж страх перед людьми.
⁃ І цього достатньо, учителю?
⁃ Достатньо. Дав би тільки Бог… Знаєте, людина, яка вчиняє злочин, думає тільки про одне: «Тільки б ніхто не помітив вчиненого мною…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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