Ароматний борщ із запеченим буряком: порадуйте рідних новим варіантом національної страви

Скільки варіантів приготування борщу відомо в нашій країні, не злічити. З капустою і без, з квасолею, з рибою, з вишнями тощо. Кожна господиня має свій рецепт. Відома українська фудблогерка Юлія Сімончук поділилася своїм улюбленим рецептом, в якому обов"язково буряк має бути печений, а не варений.

Інгредієнти на 3−4-літрову каструлю

м’ясо (свинина, курка, індик, бажано на кістці) — 500 г

картопля — 5−6 шт.

червоний буряк — 2−3 шт.

капуста — 200 г

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

олія — 1−2 ст. л.

оцет — 1−2 ст. л.

сіль, перець — до смаку

цукор — 1 ст. л. (без гірки)

лавровий лист, духмяний перець — кілька шт.

часник — 2−3 зуб.

зелень — пучок

хмелі-сунелі — 1 ст. л.

томатна паста — 1−2 ст. л.

вода

Приготування

Миємо буряк, осушуємо, завертаємо в фольгу та кладемо в духовку запікатися при 200 градусах до готовності (час залежить від величини буряка — 1−1,5 години, перевіряємо ножем). В каструлю кладемо промите м"ясо та на середньому вогні варимо майже до готовності, знімаючи періодично шум. Додаємо очищену картоплю, але не порізану, а цілу. Через деякий час докладаємо сюди ж капусту і продовжуємо варити на середньому вогні.

Засмажка: подрібнену цибулю, натерту моркву підсмажуємо на олії до готовності, наприкінці додаємо потертий на велику тертку буряк, скроплений оцтом і посипаний цукром, томатну пасту, перемішуючи протушковуємо 1−2 хв. Коли м"ясо з картоплею та капустою в бульйоні готове, додаємо бурякову засмажку, в цей самий час докладаємо сіль, лавровий лист, спеції. Даємо прокипіти на маленькому вогні 1−3 хв., видавлюємо часник, додаємо подрібнену зелень, накриваємо кришкою та вимикаємо газ. Даємо час настоятися. При подачі кладемо в тарілку до борщу найсмачнішу сметанку, сало і чорний хліб.

А вінницька кулінарка Ольга Черкевич нещодавно поділилася рецептом староукраїнського борщу із яглицею.

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