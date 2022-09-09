«До рапорту потрібно додати пояснення»: як військовослужбовцю підтвердити травму, отриману під час бойових дій

Як солдату підтвердити травму, отриману під час бойових дій? З таким запитанням досить часто звертаються до адвокатки Оксани Міськів, то ж вона розповіла про алгоритм дій у таких випадках.

«У випадку поранення військовослужбовці, які захворіли раптово або дістали травму, направляються до медичного пункту частини негайно, у будь-який час доби, — пояснює Оксана Міськів. - Після огляду лікарем (фельдшером) хворі залежно від характеру хвороби направляються для лікування.

На стаціонарне поза розташуванням військової частини направляються за висновком лікаря військової частини, а для подання невідкладної допомоги за відсутності лікаря — черговим фельдшером (санітарним інструктором) медичного пункту з одночасним доповіданням про це начальникові медичної служби і черговому військової частини.

До лікувальних закладів хворі доставляються у супроводі фельдшера (санітарного інструктора). У разі направлення на лікування поза розташуванням частини військовослужбовці повинні мати при собі направлення, підписане командиром військової частини, медичну книжку, документ, який посвідчує особу, необхідні особисті речі, атестат на продовольство, довідку про травму (каліцтво, поранення, контузію) і медичну характеристику.

У разі вибуття на лікування за межі гарнізону — додатково атестат на речове і грошове забезпечення, проїзні документи до місця розташування лікувального закладу і назад. Якщо обстановка не дозволяє надати довідку про травму до направлення пораненого військовослужбовця на лікування поза розташуванням військової частини, вона надсилається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, до якого приписаний військовослужбовець, який отримав травму (каліцтво, поранення, контузію), протягом 30 днів з дня отримання травми або протягом 30 днів з дня надходження відповідної вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

Якщо така довідка не видавалась, Оксана Міськів радить скласти рапорт на командира частини з проханням провести розслідування та видати довідку про обставини травми.

«До рапорту потрібно додати свої пояснення, а також за можливості інших військовослужбовців, які були поруч у момент отримання поранення. Для визначення придатності до подальшої військової служби після завершення лікування проводиться Військово-лікарська комісія (ВЛК). У постанові зазначається причинний зв'язок між пораненням та участь у бойових діях (необхідно для оформлення одноразової грошової допомоги). При ухиленні від призначеного обстеження, порушення режиму лікування особу можуть виписати з госпіталю без ВЛК. Про відмову в обстеженні повідомляється командир в/ч. У виняткових випадках військовослужбовцям може бути надана відпустка за станом здоров'я на 30 календарних днів. Якщо після продовження відпустки за станом здоров'я військовослужбовець не може приступити до виконання службових обов'язків, то він оглядається ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби».

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