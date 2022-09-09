На переконання керівника аналітичного напрямку Мережі захисту національних інтересів «АНТС», економіста Іллі Несходовського, наразі певним чином відбулась стабілізація. Той стрибок цін, який був на початку війни фактично вичерпав свої можливості для зростання. Єдине, що потенціально може здорожчати — газ, бо ми ще не знаємо якою буде його ціна.

«Якщо ціна газу почне суттєво зростати для виробництва, то ті хто його використовує, закладуть це у вартість продукції, яку виготовляють. Зима буде складна і цей чинник є вагомим», — вважає економіст.

Загалом виїхало багато людей, зменшився платоспроможний попит тому ситуація плюс-мінус стабілізувалась.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська розповів «ФАКТАМ», що росіяни дійсно запускають низку механізмів, які зменшують санкційний удар по їхній економіці.

Фото pixabay



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