Ціна на газ до кінця опалювального сезону: у Кабміні ухвалили важливе рішення

Кабмін ухвалив рішення продовжити дію Положення про спеціальні обов'язки (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Тепер ціна на газ не тільки для побутових споживачів цього осінньо-зимового сезону не підвищуватиметься .

Виробники тепла також отримуватимуть газ за старою ціною. Це дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення.

Рішення прийнято у зв'язку з війною, що триває в країні, і економічними труднощами, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Уряд продовжив термін дії ПСО на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дозволяє не підвищувати тарифи на тепло та воду для населення місцевій владі» , — зазначив прем'єр.

Також Шмигаль додав, що це рішення «дозволить забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні».

Нагадаємо, що до кінця воєнного стану та ще пів року після цього в Україні заборонено підвищувати тарифи на комунальні послуги. Зростати не будуть ціни на газ, опалення та гарячу воду. Але в 2023 році тарифи все ж таки зростуть.

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