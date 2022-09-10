ВСУ з початку доби відбили атаки ворога на 8 населених пунктів та ліквідували 58 рашистів, — Генштаб

Сто дев'яносто дев'ята доба боротьби українців проти російських загарбників принесла чимало позитивних новин — у звільненій Балаклії почали налагоджувати мирне життя, росіяни тікають з Ізюма.

Але противник все ще намагається утримати захоплені території на Донеччині, намагаючись зірвати наступи наших військ на окремих напрямках, повідомили у Генштабі.

Протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних та 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах України.

При цьому ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, внаслідок дій Сил оборони на Південнобузькому напрямку втрати підрозділів 106-ї повітряно-десантної дивізії росії лише за попередню добу склали понад 58 осіб убитими.

Серед прибулих до України на посилення особового складу зросла кількість самокаліцтв. Російське керівництво постійно шукає нові джерела поповнення резервів. Обіцяючи високе грошове забезпечення та соціальний пакет, намагається вербувати, через групи у соціальних мережах, добровольців серед відставних військових у Киргизстані.

Сили оборони успішно відбили наступальні дії противника у районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили та техніки супротивника, а також по складу боєприпасів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БПЛА та збили авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області.

Ракетні війська та артилерія завдали поразки по двох пунктах управління, восьми районах зосередження живої сили та військової техніки противника, а також ворожій понтонній переправі.

ЗСУ продовжує звільнення населених пунктів у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.

Зокрема, у Харківській області звільнено другий найбільший залізничний вузол регіону Куп'янськ, який був логістичним хабом для росіян. Звідси вони постачали свої підрозділи на Харківщині та на Донбасі.

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