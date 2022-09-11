«Де наразі пушилін, не знає ніхто»: радник мера Маріуполя підтвердив зникнення ватажка «ДНР»

Від початку активного просування українських Сил оборони на кількох напрямках у мережу викладають відео, як колаборанти поспішають покинути «небезпечні» райони. Зокрема, нещодавно «гауляйтер» Херсонської області кирило стремоусов записав відеозвернення до мешканців регіону з російського Воронежу.

Звертався до мешканців регіону й очільник бойовиків так званої «ДНР» денис пушилін, кудись їхавший автівкою. Наразі місце його знаходження невідоме. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Він мав бути в Маріуполі на концерті на кістках. Потім разом з іващенко („керівник“ Маріуполя костянтин іващенко, на якого нещодавно було здійснено невдалий замах. — Авт.) їхати в бік узбережжя (знаємо куди). Але щось пішло не так. Через те іващенко теж нагострив лижі в бік Новоазовську, але його власна охорона прозоро натякнула, що у Новоазовськ за теперішніх умов він поїде лише в труні», — пише радник маріупольского мера у соцмережах.

За його словами, маріупольці не побачать іващенка пару днів — той у запої. «А де пушилін, не знає ніхто. Як цікаво складається», — додав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що влітку повідомлялося про поранення пушиліна у Лимані, а також про вибух біля його офісу в Донецьку.

Фото — скріншот

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