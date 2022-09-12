«Ви відправляєте чортів назад у пекло»: Зеленський звернувся до захисників України за підсумками 200-го дня війни

Українці не лише вистояли 200 днів проти «другої армії світу», а й успішно наступають, виганяючи російських окупантів з нашої землі.

Про це у черговому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні — 200 днів нашого спротиву. Нашої боротьби. Нашої вітчизняні війни. За свободу, за незалежність, за право бути», — сказав глава держави.

Все це вдалося, впевнений президент, завдяки захисникам та захисницям країни — усім, хто мужньо чинить опір ворогові 200 днів.

«Ми сильні, тож ми вільні. Незламні, а тому ми незалежні. Наші бійці, які героїчно стримали ворога, а тепер не стримують себе. І женуть окупанта на півночі, півдні та сході. У всіх напрямках, але рухаючись лише в одному — вперед та до перемоги», — зазначив український лідер.

Президент впевнений, що 200 днів українського опору — це не лише майже 5 тисяч годин, майже 300 тисяч хвилин, майже 20 мільйонів секунд — а стільки ж причин, щоб сказати «дякую» всім нашим захисникам.

Глава держави подякував представникам усіх родів військ України — сухопутним військам, танкістам, ракетним військам та артилеристам.

«Вас по праву звуть «боги війни». Ви відправляєте окупантів на Божий суд. Ви відправляєте чортів у пекло. … Як описати вашу ювелірну роботу двома словами? Влучно та голосно. Ми дякуємо вам за кожне «влучно» і кожне «гучно». За усі знищені ворожі колони, склади, бази та штаби. Важливі переправи та мости. Там, де горить вашими зусиллями, і там, де ворог порушив правила пожежної безпеки. У народі та мережі всі бажають вам точних розрахунків та нових влучень, а окупантам говорять зрозумілою їм мовою: «Досить курити будь-де. Куріть там, де ще не потрапило», — заявив Володимир Зеленський.

Також він сказав добрі слова на адресу повітряних сил («Захищаючи Україну, ви завжди на висоті»), десантно-штурмових військ («Ви завжди перші! Бо ніхто, крім вас!»), військово-морських сил («Ви довели: не має значення, який у ворога флот, який у нього флагман, коли на твоєму боці — Нептун»), морської піхоти («У наших серцях слова: якщо ви — то успіх та перемога»).

Крім того, глава держави відзначив сили ППО, розвідників, спецпризначенців, сили територіальної оборони, медичні війська, інженерні війська, зв'язківців, кіберармію та Нацгвардію — всіх наших воїнів захисників, найкращих синів та дочок України, які сьогодні захищають її північ, південь та схід.

Усіх, хто за 200 днів знищив понад 2000 ворожих танків, 4500 бойових броньованих машин, понад 1000 ворожих артилерійських систем, 250 літаків та 200 вертольотів та майже 1000 безпілотників окупанта, 15 кораблів та катерів.

На завершення промови президент Зеленський ще раз подякував усім, хто «не читає фейки в інтернеті, а пише історію у реальному житті — історію незалежності, історію перемоги, історію України».

«Наші воїни, бійці, наші захисники. Для нас ви точно — перша армія світу», — резюмував глави держави.

Нагадаємо, увечері 11 вересня росіяни завдали масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Внаслідок цього без світла залишилися Харківська, Донецька, частина Запорізької, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Президент Зеленський назвав дії рашистів терактом. Звертаючись до путінської росії, глава держави нагадав, що Україна витримає. Ми матимемо і світло, і газ, і тепло, і воду, але Україна буде вільна від «російських братів». Ніколи ми вже не будемо «адним народом».

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