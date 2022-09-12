Вершкова юшка з помідорами: просто смакота, від якої можна навіть «язик проковтнути» (відео)
Рибний суп зазвичай не дуже ситний. Але юшка по-фінськи з форелі та пангасіуса з додаванням вершків, картоплі та помідорів — зовсім інша справа.
Перша страва за цим рецептом виходить насиченою, ситною та дуже багатою на смак. Додавання помідора надає легку кислинку солодкуватій вершковій юшці, а найніжніше філе риби та м'яка картопля просто тануть у роті.
Свій рецепт приготування страви запропонувала блогерка recepti_toma.
Для приготування юшки знадобляться:
Форель
Креветки
Картопля
Броколі
Вода (бульйон)
Помідори чері
Зелень
Вершки
Вершковий сир (альметте)
Послідовність дій блогерка показала на відео.
Читачам рецепт сподобався, про що вони написали у коментарях.Також у мережі є й інші рецепти приготування популярної страви.
Нагадаємо, юшку можна готувати з півня. Є також незвичайний «яблучний» рецепт.172
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