Вершкова юшка з помідорами: просто смакота, від якої можна навіть «язик проковтнути» (відео)

Рибний суп зазвичай не дуже ситний. Але юшка по-фінськи з форелі та пангасіуса з додаванням вершків, картоплі та помідорів — зовсім інша справа.

Перша страва за цим рецептом виходить насиченою, ситною та дуже багатою на смак. Додавання помідора надає легку кислинку солодкуватій вершковій юшці, а найніжніше філе риби та м'яка картопля просто тануть у роті.

Свій рецепт приготування страви запропонувала блогерка recepti_toma.

Для приготування юшки знадобляться:

Форель

Креветки

Картопля

Броколі

Вода (бульйон)

Помідори чері

Зелень

Вершки

Вершковий сир (альметте)

Послідовність дій блогерка показала на відео.

Читачам рецепт сподобався, про що вони написали у коментарях.



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Також у мережі є й інші рецепти приготування популярної страви.

Нагадаємо, юшку можна готувати з півня. Є також незвичайний «яблучний» рецепт.

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