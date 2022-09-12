Навіщо додавати оцет під час прання та як це правильно робити (відео)

Багато господинь під час прання кидають у барабан пральної машини аспірин, який чудово справляється з плямами та відбілює речі. Ще одним недорогим, але ефективним засобом є 9% оцет, який використовують поряд з пральним порошком та відбілювачем.

Оцет підвищує якість прання. Якщо додати у пральну машину ½ склянки оцту, пральний порошок буде працювати набагато ефективніше й краще відпирати, а оцет буде оберігати тканини від вицвітання й розчиняти мильний наліт, який утворюється на тканині через часті прання.

Якщо додати ½ склянки оцту у відсік для кондиціонера під час полоскання, він діятиме не гірше за кондиціонер, пом'якшуючи тканини. Особливо добре використовувати оцет для рушників.

Оцет знімає статичний заряд. Якщо одяг постійно липне до тіла, допоможе ½ склянки оцту під час прання.

Він також допомагає зняти шерсть домашніх тварин з тканин. Пів склянки оцту під час полоскання допоможе ефективніше змити з одягу шерсть, що налипла.

Оцет також діє як відбілювач та засоб для виведення плям. Щоб зберегти білизну та позбутися жовтих розводів на білій тканині, ½ склянки столового оцту додати у воду під час полоскання.

Ним можна обробляти плями від кави, вина, шоколаду чи варення. Для цього оцет нанести на пляму та залишити на 10 хвилин. Після цього можна буде випрати річ, як завжди, не боячись, що від плями залишаться якісь сліди.

Щоб на стінах та деталях машини не осідав мильний й вапняний наліт, також можна використовувати оцет. Машина буде у порядку, якщо один раз на місяць додавати склянку оцту до диспенсера для подачі порошку та запускати стандартну програму прання без білизни.

Нагадаємо, регулярний догляд за пральною машиною продовжить термін її роботи та заощадить ваші гроші.

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