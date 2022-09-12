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Готуємо салаку у томаті: ви точно не зможете відірватись від цієї смакоти

14:31 12 вересня 2022
салака в томаті

Щоб завжди мати змогу побалувати сім'ю рибною стравою, дбайливі господарки роблять з неї заготовки, які можна довго зберігати. За словами кулінарки Людмили Білостоцької, салака, приготовлена за її рецептом, нагадує магазинну кільку в томаті, лише смачніша.

Інгредієнти:

  • 4,5 кг салаки
  • 3 кг помідорів
  • 1 кг моркви — потерти на великій тертці
  • 1 кг цибулі — порізати напівкільцями
  • 2,5 ст. ложки солі
  • 1 ст. ложка цукру
  • 2 ст. ложки оцту
  • 0,5 л олії
  • Італійські приправи — 1 столова ложка

Приготування:

Смажимо моркву з цибулею, додаємо томатний сік з м'якушем з помідорів, і варимо 5 хвилин. Додаємо сіль, цукор, спеції - усе до свого смаку, потім додаємо салаку, очищену від голів і кишок, і варимо 2 години на маленькому вогні. В кінці додаємо оцет. Далі розкладаємо в стерилізовані банки.

Вийде 6 баночок без залишку, закручуємо, перевертаємо — і під ковдру.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачного паштета з печінки та курячих сердець від «блогерки з Маріуполя» та авторки «Мурашника» Ольги Матвій.

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