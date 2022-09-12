Готуємо салаку у томаті: ви точно не зможете відірватись від цієї смакоти
Щоб завжди мати змогу побалувати сім'ю рибною стравою, дбайливі господарки роблять з неї заготовки, які можна довго зберігати. За словами кулінарки Людмили Білостоцької, салака, приготовлена за її рецептом, нагадує магазинну кільку в томаті, лише смачніша.
Інгредієнти:
- 4,5 кг салаки
- 3 кг помідорів
- 1 кг моркви — потерти на великій тертці
- 1 кг цибулі — порізати напівкільцями
- 2,5 ст. ложки солі
- 1 ст. ложка цукру
- 2 ст. ложки оцту
- 0,5 л олії
- Італійські приправи — 1 столова ложка
Приготування:
Смажимо моркву з цибулею, додаємо томатний сік з м'якушем з помідорів, і варимо 5 хвилин. Додаємо сіль, цукор, спеції - усе до свого смаку, потім додаємо салаку, очищену від голів і кишок, і варимо 2 години на маленькому вогні. В кінці додаємо оцет. Далі розкладаємо в стерилізовані банки.
Вийде 6 баночок без залишку, закручуємо, перевертаємо — і під ковдру.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачного паштета з печінки та курячих сердець від «блогерки з Маріуполя» та авторки «Мурашника» Ольги Матвій.
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