Готуємо салаку у томаті: ви точно не зможете відірватись від цієї смакоти

Щоб завжди мати змогу побалувати сім'ю рибною стравою, дбайливі господарки роблять з неї заготовки, які можна довго зберігати. За словами кулінарки Людмили Білостоцької, салака, приготовлена за її рецептом, нагадує магазинну кільку в томаті, лише смачніша.

Інгредієнти:

4,5 кг салаки

3 кг помідорів

1 кг моркви — потерти на великій тертці

1 кг цибулі — порізати напівкільцями

2,5 ст. ложки солі

1 ст. ложка цукру

2 ст. ложки оцту

0,5 л олії

Італійські приправи — 1 столова ложка

Приготування:

Смажимо моркву з цибулею, додаємо томатний сік з м'якушем з помідорів, і варимо 5 хвилин. Додаємо сіль, цукор, спеції - усе до свого смаку, потім додаємо салаку, очищену від голів і кишок, і варимо 2 години на маленькому вогні. В кінці додаємо оцет. Далі розкладаємо в стерилізовані банки.

Вийде 6 баночок без залишку, закручуємо, перевертаємо — і під ковдру.

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