40.13 / 41.19 39.85 / 41.12
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачний паштет з печінки та курячих сердець від «блогерки з Маріуполя» та авторки «Мурашника» Ольги Матвій (відео)

17:47 10 вересня 2022
паштет

Українська фудблогерка Ольга Матвій, яка стигла покинути багатостраждальний Маріуполь перед тим, як у місті почалися жахливі події, порадувала фоловерів своїми шедеврами, у тому числі й знаменитим тортом «Мурашник», вже на новому місці.

Але оскільки самими солодощами ситий не будеш, то кілька годин тому Ольга вирішила поділитися оригінальним рецептом паштету з печінки та курячих сердець.

Для його приготування знадобляться:
Печінка свиняча 400 гр
Курячі серця 300 гр
Цибуля 1−2 шт
Олія 50 гр
Сіль перець та часник до смаку
Паприка орегано 0,5 чайної ложки.

Сам процес приготування Ольга показала на відео, доповнивши його своїми рекомендаціями.

Рецепт, схоже, зумів вразити шанувальників кулінарної творчості Ольги Матвій, про що вони написали у відгуках до відео.

Раніше Ольга Матвій поділилася рецептом найніжнішої запіканки з гарбуза. А кулінарка Валентина Кошова розповіла, як приготувати смачне сало зі спеціями.

120

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

Чайна ложка цієї речовини замінить машину гною та інших добрив: що потрібно обов'язково додати до ґрунту на городі восени (відео)

обробка

Обробляємо смородину від шкідників восени: які три препарати застосувати

Повня

Горіховий повний місяць — 2022: що не можна і що обов'язково потрібно зробити 10 вересня

машинка

Від пилу та бруду не залишиться й сліду: який регулярний догляд потрібний пральній машині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту