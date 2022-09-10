Смачний паштет з печінки та курячих сердець від «блогерки з Маріуполя» та авторки «Мурашника» Ольги Матвій (відео)

Українська фудблогерка Ольга Матвій, яка стигла покинути багатостраждальний Маріуполь перед тим, як у місті почалися жахливі події, порадувала фоловерів своїми шедеврами, у тому числі й знаменитим тортом «Мурашник», вже на новому місці.

Але оскільки самими солодощами ситий не будеш, то кілька годин тому Ольга вирішила поділитися оригінальним рецептом паштету з печінки та курячих сердець.

Для його приготування знадобляться:

Печінка свиняча 400 гр

Курячі серця 300 гр

Цибуля 1−2 шт

Олія 50 гр

Сіль перець та часник до смаку

Паприка орегано 0,5 чайної ложки.

Сам процес приготування Ольга показала на відео, доповнивши його своїми рекомендаціями.

Рецепт, схоже, зумів вразити шанувальників кулінарної творчості Ольги Матвій, про що вони написали у відгуках до відео.

Раніше Ольга Матвій поділилася рецептом найніжнішої запіканки з гарбуза. А кулінарка Валентина Кошова розповіла, як приготувати смачне сало зі спеціями.

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