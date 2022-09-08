Перець у медовій заливці: смачно та просто

Сезон перцю улюблений у господарок. Можна приготувати щось на зараз, а щось заготовити на зиму. Рецептом перцю у медовій заливці з «ФАКТАМИ» поділилася продюсерка та кулінарка-аматорка Анжела Норбоєва.

— Приготувати такий перець просто, — говорить Анжела Норбоєва. - Смак перевершить ваші сподівання.

Рецепт перцю у медовій заливці На 5 кг перцю приготуйте маринад. Потрібні 2 л води, 4 ст. л. меду, пів стакана цукру, 2 ст. ложки з гіркою солі, 1,5 стакана олії, неповний стакан оцту. Все довести до кипіння, зняти пінку. Покласти в маринад почищений і порізаний на дольки перець. Бланшувати 5−7 хв. В баночки покласти часник, зелень, чорний і духм'яний перець, гвоздику, розкласти перець в баночки залити киплячим маринадом, законсервувати.

А як приготувати салат з печериць та перцю на зиму, розповіла кулінарка Валентина Кошова.

Фото з альбому Анжели Норбоєвої

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