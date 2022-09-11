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«Порцелянові» історії
13 вересня 2022
РАМЗЕС НА КОЛІСНИЦІ
РАМЗЕС НА КОЛІСНИЦІ

Країна: Іспанія
Мануфактура: NAO (by Lladro)
Час створення: 1980-ті
Висота: 18 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Один єгипетський принц, збираючись у військовий похід, довго шукав досвідченого воїна, який міг би керувати його бойовою колісницею. Нарешті, зупинивши свій вибір на трьох найбільш гідних претендентах, він підвів їх до урвища, що нависав над глибокою прірвою, і запитав:
- На якій відстані від краю прірви ви могли б зупинити мою колісницю?
- Я навіть найрозпаленіших коней зумів би зупинити за метр до прірви! — впевнено заявив один із претендентів.
- А я б зробив те саме за півметра! — сказав другий.

Третій воїн трохи подумав і, відійшовши від краю прірви на пристойну відстань, промовив:
- Я зупинив би колісницю відразу ж, як побачив би попереду прірву…

Чи варто казати, кого собі у помічники обрав принц?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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