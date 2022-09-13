З почином: ЗСУ вперше збили іранський безпілотник (фото)

На Харківщині українські військові, схоже, вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат, який застосовують окупанти. Це сталося поблизу нещодавно звільненого Куп'янська.

«Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136», повідомляють в Страткомі.

А журналіст Андрій Цаплієнко пише, що росіяни намагалися замаскувати іранський дрон-камікадзе, нанесши напис М214 «Герань-2». «Попри те, що рашисти намагались замаскувати його походження шляхом нанесення написів російською, форма уламків та деталі вказують на те, що це саме Shahed-136», — додав він.

Точних характеристик іранського баражуючого боєприпасу Shahed-136 немає, але на Заході припускають, що їхня ефективну дальність дії може досягати до 2 тис. км. Як повідомляв «Мілітарний», наприкінці минулого року на військових навчаннях в Ірані показали мобільну пускову установку для дронів-камікадзе, яка була замаскована під кузов самоскида.

Фото з mil.in.ua

Експерти не виключають, що подібні пускові установки можна розмістити не тільки на вантажівках, а й на залізничних вагонах та різних надводних кораблях. Іранські маневри відбулися через кілька тижнів після того, як з’явилася інформація про плани повітряних сил Ізраїлю провести навесні 2022 року найбільші навчання над Середземним морем.

Нагадаємо, що американська газета The Washington Post (WP) стверджувала, що російські військові незадоволені отриманою від Ірану технікою — у програмному забезпеченні дронів було виявлено кілька серйозних помилок.

Фото зі сторінки Страткому

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