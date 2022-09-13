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«Покропіть виноград цим настоєм»: дієвий спосіб боротьби з борошнистою росою

13:00 13 вересня 2022
попіл

Несправжня борошниста роса (мілдью) — одна з найпоширеніших і найнебезпечніших хвороб, що у вологі роки завдає виноградникам великої шкоди. А ягоди, уражені цією хворобою, непридатні для вживання та виготовлення вина. Проте господар Вацлав Задранівський знайшов спосіб, як подолати цю напасть.

«Впродовж місяця двічі, рідше 4−5 разів (якщо стоїть дощова погода) обробляю виноградник настоєм деревного попелу (0,5 л настою на 10 л води). Таке обробка виноградних кущів не тільки вирішує проблему боротьби з мілдью, але є дуже добрим позакореневим підживленням. Воно заміняє обробляння рослин плантофолом, кристалоном та іншими комплексними добривами, сприяє високому накопиченню цукрів у ягодах і визріванню виноградної лози восени».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як отримати щедрий урожай винограду, який знадобиться для приготування вина після перемоги.

Читайте також: Зола проти борошнистої роси на смородині: як боротися з грибковим захворюванням рослин

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