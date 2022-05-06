Зола проти борошнистої роси на смородині: як боротися з грибковим захворюванням рослин

Вінницький садівник Іван Фірсов обдивлявся кущі червоної, білої та червоної смородини й помітив, що верхівки та листя пагонів покриті сіруватим нальотом. Стерти його неможливо. Чоловік зрозумів, що має справу з борошнистою росою. Це грибкове захворювання й воно може знищити навіть дорослий кущ.

«Знаю, що засобів боротьби із хворобою багато. І народних, і хімічних, — каже Іван Фірсов. — Але у своєму розпліднику намагаюсь не застосовувати хімію. Тому обрали деревну золу. З неї готуємо настій та ним обприскуємо уражені рослини. Кілограм золи на чотири літри води, настоюємо три дні. Хвороба була у розпалі, й не можна було чекати. Йшли дощі, тому обприскування відпадало. Золою рясно «пудрив» кущі смородини, причому й уражені, й здорові. Робили це у проміжках між дощами, поки лист мокрий. До нього зола прилипає та тримається довго.

Посипавши кущі попелом, ми зупинили прогресуючу хворобу. Тоді дочекалися сухої погоди та провели обприскування біопрепаратами. Взяли 100 грамів фітоциду-біологічного фунгіциду, додали гумати, 10 грамів органічного добрива, ліпосам-прилипач на 10 літрів дощової води. Всі ці заходи проводилися в період дозрівання ягід. І за три дні ми збирали урожай. Результати позитивні, поширення хвороби завершилося на стадії ураження листя та пагонів, до ягід вона не добралася. Лише на деяких кущах — частково. Один кущ ми втратили. Але «війну» виграли", — поділився секретами Іван Фірсов.

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