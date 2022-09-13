Пенсія за вислугу років: хто може на неї претендувати і як вона залежить від страхового стажу

Українці в умовах воєнного стану можуть дистанційно подати заяву про призначення пенсії. Допоможуть у цьому е-сервіси, зокрема портал «Дія».

Тепер докладніше про право на пенсію за вислугу років. На неї відповідно до законодавства мають право працівники освіти, охорони здоров'я та соцзабезпечення, якщо вони станом на 11 жовтня 2017 року мають вислугу років, необхідну для призначення такої пенсії. А саме

на 1 квітня 2015 року — не менше 25 років;

на 31 грудня 2015 року — 25 років 6 місяців;

на 11 жовтня 2017 року — 26 років 6 місяців.

До спеціального стажу роботи, який дає право на пенсію за вислугу років, не належать періоди роботи на відповідних посадах після 11 жовтня 2017 року.

Водночас допускається підсумовування стажу за періоди роботи в установах як освіти, так і охорони здоров'я та соціального захисту. Форма власності закладу та його відомча належність не мають значення щодо права на зарахування до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років.

Спеціальний стаж роботи визначається лише за основним місцем роботи відповідно до записів у трудовій книжці. Час роботи за сумісництвом та час навчання за спеціальністю до такого стажу не зараховується.

Коли виплата пенсії за вислугу років припиняється?

Важливо пам'ятати, що пенсія за вислугу років призначається з дня звернення при звільненні з посади, яка дає право на таку пенсію. У разі працевлаштування за фахом виплата пенсії припиняється та поновлюється з наступного дня після звільнення.

Робота на посадах, які не дають права на пенсію за вислугу років, не позбавляє права отримання такого виду пенсії. Водночас варто звернути увагу на таке — якщо в період отримання пенсії за вислугу років особа досягає пенсійного віку, доцільно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання із заявою про перехід на пенсію за віком. У таких умовах після досягнення пенсійного віку, отримуючи пенсію за віком, можна працювати на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу років. Сам факт досягнення пенсійного віку без призначення пенсії за віком такого права не надає.

Нагадуємо про те, що обов'язково має зробити пенсіонер, що працевлаштувався, протягом 10 днів.



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