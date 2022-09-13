«Попри погоду, саджанці необхідно рясно полити»: як висадити восени фундук

Фундук — досить вигідна культура для українських садів. За перший рік з деревця можна зібрати понад два відра горішків. Як виростити його, розповів садівник Олег Вагін.

«Фундук розмножується вегетативним способом і насінням. Найпростіший спосіб — розмноження порістю. Що ж стосується термінів садіння, то, як рекомендують досвідчені садівники, робити це краще восени, у листопаді. Посадкові ями краще копати ямокопачем із пером 60 см. За можливості на бідних ґрунтах можна внести в яму декілька відер перегною або засипати родючою землею. Рослина стане інтенсивніше розвиватися і швидше вступить у пору плодоношення. При садінні, попри погоду, саджанці необхідно рясно підливати — із розрахунку три-п'ять відер води під кожен кущ — і замульчувати тирсою. Підливання слід обов'язково повторити через 5−7 днів. Догляд у перші три роки полягає в неглибокому розпушуванні пристовбурних кругів і підтримуванні шару мульчі в нормальному вигляді. Міжряддями можна розпорядитися по-різному. При потребі зайняти під овочі чи суниці, а можна посадити два рядки аґрусу, порічок чи смородини. У подальшому сад краще тримати під задернінням або ж замульчувати».

Хвороб та шкідників, які б знижували продуктивність насаджень, в умовах України фундук поки що не має.

«Але незайвими будуть два профілактичні обробляння проти горіхового вусаня. Обрізування полягає у видалені зайвої кореневої порості, зламаних слабких пагонів, які ростуть усередину або загущують крону, і в періодичному, приблизно раз на двадцять років, омолодженні кущів».

А як виростити мигдаль, щоб отримати гарний прибуток, розповіла «ФАКТАМ» Оксана Ільницька з Тернопілля.

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