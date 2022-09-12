У середу, 14 вересня, донецький «Шахтар», який на 96-й хвилині вирвав перемогу у «Чорноморця» в чемпіонаті України, проведе другий матч у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Підопічні Ігора Йовічевіча зіграють у Варшаві на стадіоні Війська Польського із шотландським «Селтиком», який минулого сезону став чемпіоном країни.

Якщо «гірники» феєрично стартували в турнірі, розгромивши на виїзді міцний німецький «Лейпциг» (4:1), то «кельти» були биті на власному полі мадридським «Реалом» (0:3).

Відеоогляд матчу «Селтик» — «Реал»

Раніше команди перетиналися в єврокубках між собою двічі, обидва — на груповій стадії Ліги чемпіонів. В очному протистоянні поки що повний паритет — по дві перемоги у кожної з команд (різниця м'ячів — 6:3 на користь «гірників»), причому в усіх поєдинках незмінно перемагали господарі.

На старті сезону в національному чемпіонаті «гірники», набравши десять очок після чотирьох турів, ділять лідерство з «Колосом», поступаючись ковалівцям за різницею м'ячів. «Селтик» же в національному турнірі очок поки не втрачав, маючи після шести турів фантастичну різницю м'ячів 25:1 та випереджаючи «Рейнджерс», що йде другим, на п'ять пунктів. До речі, на цих вихідних «кельти» свій виїзний матч проти «Сент-Міррена» не зіграли, оскільки весь тур було перенесено через смерть королеви Єлизавети II.

Букмекери в майбутній зустрічі віддають невелику перевагу клубу з Туманного Альбіону. Наприклад, аналітики Parimatch пропонують поставити на перемогу «Селтика» з коефіцієнтом 2,23, на нічию — 3,70, на успіх «Шахтаря» — 3,15.

У прямій трансляції матч «Шахтар» — «Селтик», починаючи з 19:45, покаже на території України відеосервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. Груповий етап. 2-й тур

14 вересня (середа)

«Шахтар» — «Селтик» 19:45 MEGOGO

Додамо, що в іншому матчі групи F мадридський «Реал» прийме на своєму полі німецький «Лейпциг» (початок — о 22:00).

Становище команд у групі F: 1. «Шахтар» — 3 очки (різниця м'ячів — 4:1); 2. «Реал» — 3 (3:0); 3. «Селтик» — 0 (0:3); 4. «Лейпциг» — 0 (1:4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що багаторічний воротар «Шахтаря» Андрій Пятов ледь не пішов на фронт захищати Україну.

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