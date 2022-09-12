Гроші отримають усі: коли почнуть виплачувати пенсію на деокупованих територіях Харківщини

Пенсії на звільнених українськими військовими селах та містах Харківської області будуть виплачені найближчим часом.

«Укрпошта» готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій мешканцям Харківщини.

Таке рішення було ухвалено 10 вересня, повідомили у Міністерстві реінтеграції.

Наголошується, що пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка. На етапі вирішення також питання про тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки, але вони найближчим часом будуть усунені. Тому пенсійні виплати отримають усі.

Водночас Координаційний штаб з питань деокупованих територій закликав мешканців звільнених населених пунктів не поспішати з поверненням додому. Оскільки передусім їх мають перевірити фахівці та відновити усі системи життєзабезпечення.

Нагадаємо, за останні кілька днів українські військові звільнили більшу частину Харківської області, яку було окуповано росіянами.

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