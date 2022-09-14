Соковиті капустяні чебуреки з м'ясом від Лізи Глінської: ідеальна страва для тих, хто стежить за фігурою, але дуже любить м'ясне (відео)

Відома кулінарка Ліза Глінська не перестає дивувати українців своїми рецептами. Днями Глінська запропонувала приготувати капустяні чебуреки.

«Ця страва стала улюбленою для моєї родини! Надзвичайно смачно, просто і доступно!» — розповіла кулінарка на своєму YouTube-каналі.

Капустяні чебуреки

Продукти

1 велика капуста

500 г телятини, яловичини чи свинини

3 цибулини

50 мл холодної води

сіль/чорний перець (до смаку)

3 яйця

соняшникова олія

Приготування



Зробити надрізи на капусті, як показано у відео. Опустити у киплячу воду, відокремити капустяне листя. Залишити його у киплячій воді на 2−3 хвилини, щоб листя стало м'яким.

Качан, що залишився із залишком капустяного листя, натерти на тертці. Додати натерту цибулю, фарш, сіль та перець до смаку.

Перемішати, покласти фарш тонким шаром на одну сторону листя, закрити іншою.

Розмішати яйця. Перед тим як смажити чебуреки, опустити їх у яйця.

Обсмажувати по обидва боки на розігрітій сковороді під кришкою, з додаванням олії.