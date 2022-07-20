«Навіть Зеленський не зміг би відмовитися»: рецепт дуже смачних чебуреків від Лізи Глинської — справжня їжа України, що б'ється з ворогом (відео)

Відомий кулінар Ліза Глінська продовжує виконувати свою обіцянку радувати своїх фанатів рецептами нових та дуже смачних страв.

Але вчора вона вирішила відійти від канону та запропонувала українцям рецепт справжніх чебуреків із м'ясом, злегка змінений за «методом Лізи Глінської».

«Друзі, рецепт чебуреків з м'ясом. Знаю, що ви чекали на нього, цей рецепт… Важко, важко зараз усім, справді. Але продовжую робити те, що вмію. Коли готую, трохи легше, це як терапія для мене. У вас теж?» — написала Ліза.

Для приготування чебуреків знадобляться:

Для тесту:

500 г борошна (2 склянки)*

10 г солі (1 ч.л. без гірки)

250 мл окропу (1 склянка)

50 мл сонячної олії (4 ст. л)

Для начинки:

300 г фаршу (яловичина чи свинина)

300 г цибулі (2−3 шт)

сіль

80 мл холодної води (5 ст. л)

1 склянка — 250 г

Додатково: олія для смаження

«Шикарно! Навіть Зеленський з Богданом не відмовилися б від такого частування», «Дуже смачно», «Ліза, дякую, що дали рецепт швидкої та по-справжньому смачної їжі», «Це те, що було потрібно з початку березня», «Більше не думатиму, ніж порадувати малечу та чоловіка», «Приготую бійцям на фронт — завтра наші волонтери їдуть — нехай хлопці згадають смак справжньої «вуличної їжі», — пишуть шанувальники кулінарного мистецтва Глінської.

А після чебуреків можна поласувати і солоденьким — наприклад, тортом «Молочна дівчинка», швидкий рецепт якого напередодні з'явився на одному з кулінарних каналів.

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