Курка з медом та гiрчицею: гості зметуть зі столу за лічені хвилини

Таку курку, пояснює кулінарка Лариса Павлюк, можна готувати цілою або порізати на шматочки. Подавати краще iз зеленню та овочами, на гарнiр пiдiйдуть також картопляне пюре, макарони або рис.

Інгредієнти:

курка (бройлер) на 2 кг

3 ч. л. меду

сiль до смаку

2 ч. л. гiрчицi

3 ч. л. гiрчицi в зернах

2 ст. л. олiї

1 цибулина

2 зубчики часнику

Приготування

Курку промийте, розріжте на шматочки. Змiшайте мед з гiрчицею та гiрчицею в зернах, додайте сiль та олiю. Грубо нарiжте цибулю та часник. Добре змастіть курку медово-гірчичним маринадом, перемішайте з цибулею та часником. Поставте на кiлька годин у холодильник, можна на нiч. Форму змажте олiєю, покладiть курку. Запiкайте в заздалегiдь розiгрiтiй духовцi при температурi 170−180 градусiв близько 1 години.

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