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Помідори з виноградом: корисна та бюджетна закуска

22:31 7 вересня 2022
Помідори з виноградом

Для консервування помідорів на зиму створено сотні рецептів. Для приготування цієї закуски кулінарка Лариса Павлюк, яка раніше підказала рецепт салата з перцю та квасолі, радить брати світлий виноград, бо він не втрачає кольору, і бажано без кісточок. А зливши воду з помідорів, щоб готувати маринад, додайте десь пів склянки гарячої води. Якщо цього не зробити, може не вистачити заливки, адже помідори втягли певну кількість рідини.

Інгредієнти:

  • 1,2 — 1,4 кг невеликих помідорів,
  • 0,5 кг винограду,
  • 3 зубчики часнику,
  • 3 горошини духмяного перцю,
  • 6 гвоздичок
  • Маринад: 1,5 л води, 1,5 ст. л. солі, 4,5 ст. л. цукру, 3 десертні ложки оцту (9%).

Приготування:

У простерилізовані банки покласти виноград, часник, перець і гвоздику. Акуратно викласти помідори, залити окропом (десь 0,5 л на банку) й залишити на 15 хвилин, прикривши пропареними металевими кришками.

Коли час мине, злити воду з банок, додати до неї сіль та цукор й закип'ятити. Киплячим маринадом залити помідори, додати у кожну банку десертну ложку оцту й одразу закрутити. Перевернути догори дном, накрити чимось теплим.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт дуже смачної закуски — «помідори по-корейськи».

Читайте також: «Салат з печериць та перцю на зиму»: чудово смакуватиме як гарнір

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