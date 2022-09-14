«Здобула громадянство та стала бійцем ЗСУ»: на війні загинула уродженка Челябінська

У Донецькій області загинула військовослужбовець 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила Ольга Симонова з позивним «Сімба». Про загибель військовослужбовця в соцмережі повідомили її побратими. Ольга Симонова — уродженка Челябінська. Коли 2014 року почалася війна на сході, вона приїхала захищати Україну. Спочатку була парамедиком, потім стала першою іноземкою, яка підписала контракт із ЗСУ. Щоб отримати українське громадянство, «Сімба» подолала довгий бюрократичний позов, і у 2017 році таки отримала український паспорт.

«Господи, скажіть мені хтось, що це неправда… , — написав у Facebook голова Першого добровольчого мобільного госпіталю імені Прогова Генадій Друзенко. — Для мене вона була символом українства майбутнього. Українства, яке приймають усім серцем. Символом того, що справжнім українцем стають, а не народжуються… Ольга, що народилась у далекому Челябінську росіянкою і загинула українкою на Дикому полі, нехай янголи у вишиванках несуть на небо твою хоробру і чисту душу…

Це її слова, що виявились пророчими. Це її заповіт нам усім: «Треба воювати до перемоги. Якісь перемир’я — не наш шлях. Наш шлях — тільки до перемоги. І поки ми не перемогли, нічого не можу сказати, бо планувати на війні — марна справа, бо кожний день може стати останнім»…

В інтерв'ю журналістам Ольга розповідала, що вона, інженер за спеціальністю, до 2014 року взагалі не цікавилася політикою і навіть не могла подумати, що колись опиниться на фронті. Але коли росія анексувала Крим і розпочала військові дії на Донбасі, Ольга зібрала рюкзак та приїхала до Києва. Казала, що не могла просто сидіти і робити вигляд, що її це не стосується. Опинившись в Україні, Ольга перервала спілкування з російськими родичами та розпочала нове життя, сенсом якого стала боротьба за нашу незалежність.

Ось, що говорила Ольга про своє життя та про Україну в книзі Євгенії Подобної «Дівчата зрізають коси»:

«Думаю, на батьківщину я вже не повернуся ніколи. Коли я їхала, я ж розуміла, що так буде. Я вже отримала українське громадянство, не без допомоги юристів і активістів. Я бачу в цієї країни майбутнє. Може, ми його не дочекаємось, може, його побачить наступне покоління або люди через покоління. Але воно тут точно є. Я не розглядаю Україну як тимчасове місце. Тут хочеться жити, хочеться щось робити. Система опирається, але потроху ламається. Та сама армія: стара система чіпляється, намагається триматись, але механізм змін тут уже запущений. Приходять люди, які вже мислять по-іншому. Росія — спадкоєм- ниця Радянського Союзу, там це мало не цвяхами в голови забивається, всі хочуть повернути минуле, не розуміючи, що так, як було, вже ніколи не буде. А Україні треба вибрати якийсь свій вектор і свій шлях і рухатися ним уперед…

Що буде, коли війна закінчиться, я, чесно, не знаю. Десь у світі завжди йде війна, людство всю свою історію воювало і воюватиме, тож професійні військові завжди будуть потрібні. Можливо, поїду на іншу війну. А може, після війни повернусь до спорту, виступатиму, як раніше, тренуватиму дітей. Хоча війна для спортсмена не найкраща штука, бо здоров’я таки добряче підриває. Взагалі, планувати — безглузде й невдячне заняття. Ось ти стоїш тут, а через хвилину тебе вбили. Тож який сенс загадувати надовго наперед?"

Радник голови МДВ Антон Геращенко, посилаючись на журналістів, повідомив, що Ольга підірвалася на вибуховому пристрої, виконуючи бойове завдання у районі міста Соледар Донецької області.

Нагадаємо, у бою на Донбасі загинув відомий артист Олександр Шаповал.

Фото у заголовку — з Фейсбуку Олександра Шулмана. Фотографію зроблено однополчанином Ольги вранці 13.09.2022, в день її загибелі.

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