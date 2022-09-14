«Використайте дріжджі — і назавжди забудете про мурашники на ділянці»: поради досвідченої городниці

Чимало господарів нарікають на мурашники, які з'являються у садах та квітниках і дуже часто створюють чимало проблем. Городниця Раїса Поймало перепробувала безліч методів та знайшла для себе ефективний.

«Якщо на обійсті з'явилися мурашки, потрібно 100 грамів дріжджів подрібнити й залити п'ятьма літрами води. Додати пригорщу цукру чи чашку старого варення й ретельно перемішати, — розповідає городниця. — Отриману рідину потрібно перелити в декілька мілких посудин і поставити на території. Мурашки, відчувши аромат солодкого, поспішать поласувати ним. Причому на таке частування приходять комахи, які неподалік мурашника, а також ті, які всередині. Через якийсь час дріжджі стануть діяти в кишківнику мурашок і вони загинуть.

Якщо нема дріжджів, потрібно взяти чайну ложечку борної кислоти та цукру. Залити склянкою води й ретельно перемішати. Отриманим настоєм обприскати мурашник, а коли ці маленькі шкідники з'явилися у дачному будинку, то змастити ним плінтуси та підлогу. І декілька наступних днів повторювати цю процедуру".

Раніше «ФАКТИ» розповідали також, що позбавитися мурах на дачі можна за допомогою нашатирю.

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