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Розмажте це по тарілці — і мурах на дачі більше не буде: рецепт «пекельної» суміші

14:30 1 липня 2022
мурахи

Мурахи можуть завдати чимало неприємностей садівникам та овочівникам. Вони приходять на ділянку надовго, будують на ньому мурашник і утворюють колонію. Тоді дерева та саджанці треба рятувати.

Автори сайту «Моя дача. Сад та город» розповіли старий перевірений спосіб, як назавжди позбутися мурах. Спосіб є абсолютно безпечним для здоров'я.

Виявляється, мурашки — жахливі ласуни. Потрібно взяти трохи варення (наприклад пів стакана), пів чайної ложки борної кислоти та чайну ложку дріжджів.

Дріжджі рівномірно перемішати з варенням та кислотою, розмазати по плоскій тарілці й поставити в тих місцях, де найчастіше спостерігаються ці комахи.

Через короткий час комахи загинуть, тому що дріжджі та борна кислота для мурахів — то смерть.

Вже через 1−3 тижні про мурах можна забути зовсім.

Раніше «ФАКТИ» писали, як позбутися ос на дачній ділянці.

Фото Pixabay

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