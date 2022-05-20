Щоб дерева були здоровими: сім простих способів, як позбутися мурах у саду (відео)

Велику шкоду на дачах, де люди вирощують овочі та фрукти, завдають не тільки шкідники, як, наприклад, слимаки, а й мурахи — переносники попелиці, яка знищує саджанці.

Позбутися мурах можна за допомогою магазинних засобів або ж, як радять автори «Моя дача», народними засобами.

Скловата

Зі смужки скловати товщиною не менше 3 см і шириною близько 12 см потрібно сформувати вирву, а потім закріпити цю конструкцію на стовбурі, направивши «спідницею» вниз. Така конструкція захистить від комах, які піднімаються стовбуром. Якщо мурахи вже оселилися на дереві, треба спрямувати вирву вгору. А ще можна зробити «пісочний годинник», щоб припинити переміщення шкідників в обох напрямках. Такі пастки краще встановлювати ранньою весною, до появи першого листя. Їх періодично потрібно перевіряти та очищати.

Синтепон

Пояс-пастку із синтепону (не менше 5 см) потрібно закріпити на стовбурі, не сильно перетягуючи мотузкою, і як слід розпушити. Шкідникам буде важко подолати перешкоду, більшість мурах у ній заплутається. Додатково просочувати синтепон нічим не потрібно. Також з нього можна сформувати вирви, як і зі скловати. Потрібно стежити, щоб між поясом та стовбуром не було просвітів, їх доцільно замазати глиною.

Крейда

Крейду покришити та розсипати під деревом, приділяючи особливу увагу ділянкам з великим скупченням мурах, а також натерти нижню частину стовбура. Частинки прилипатимуть до кінцівок мурах, що запобігатиме їхньому зчепленню з деревом. Вони будуть з нього падати і не зможуть дістатися молодих гілок з пагонами.

Фольга

З фольги також формують спідницю або вирву, закріплюючи на стовбурі. Комахи не зможуть утриматися на слизькій поверхні.

Автомобільна шина

Розрізати шину по центру навпіл, щоб вийшло два кільця однакового розміру. Вирити по периметру плодового дерева канаву, яка за діаметром збігатиметься з розмірами покришки. Якщо розміри крони дерева дозволяють, то через верхню частину можна просмикнути кільце з шини, якщо ні, його потрібно розрізати поперек і обернути стовбур, розмістивши конструкцію у канаві, зафіксувавши грунтом. Місце стику зміцнюють скотчем або пластиліном, а шини заповнюють водою.

Запахи

Позбутися комах можна за допомогою пахучих трав та рослин. Мурахи особливо не любили полин, м'яту, пижму, лаванду, бузину, календулу, ромашку і часник. Пучки розкладають під деревом, підвішують на гілках, а також готують із них відвари для систематичних обприскувань. Пахнучі рослини слід міняти на свіжі. Також досвідчені садівники радять натирати ствол подрібненим часником.

Лляна олія та сажа

Приготуйте густу пасту з кухонної солі, олії та сажі, взятих у рівних пропорціях. Нанести на кору щільним шаром (приблизно 15 см від землі). Частинки сажі прилипатимуть до мурах, провокуючи у них отруєння.

Раніше досвідчені садівники давали поради, як уберегти дерева від гризунів та вберегти врожай від птахів.

Фото Pixabay

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