Працівниця моргу влаштувала шопінг на гроші загиблих бійців ЗСУ

У той час коли військовослужбовці віддають життя на фронті, деякі громадяни, у тому числій й ті, хто продає гуманітарку, дбають лише про власні інтереси. А днями був зафіксований взагалі кричущий випадок.

Як повідомили у ГУНП в Донецькій області, до поліції Селидового звернулася мешканка Чернівецької області, чоловік якої загинув на фронті. Про його смерть жінка дізналася вранці 5 вересня, але пізніше отримала смс-повідомлення про розрахунки з його банківської картки.

Поліцейські з'ясували, що карткою загиблого скористалася 41-річна працівниця одного з моргів Покровського району.

«Під час огляду тіла загиблого співробітниця виявила банківську карту та вирішила нею скористатися. Зловмисниця вирушила по крамницях. Витративши 5 тисяч гривень, жінка викинула картку у смітник», — йдеться у повідомленні.

До речі, вона причетна ще до одного такого злочину — раніше жінка привласнила 4 тисячі гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану). Фігурантці справи готується підозра. Санкція статті — позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Раніше дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина розповідала, що псевдоволонтер привласнив гроші, які вона збирала автівку підзрзділу ЗСУ. Кошти перевели волонтеру, з яким вона співпрацювала раніше і діяльність якого не викликала підозри. Але чоловік зник разом із 70 тисячами гривень.

Фото з сайту поліції Донеччини



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