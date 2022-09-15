«Треба розпочати якомога раніше»: коли й чим найкраще підживити яблуні восени

Підживлення дерева восени слід розпочати якомога раніше, щоб воно встигло засвоїти добрива до настання морозів. Як це правильно зробити, розповів садівник Олег Вагін.

«Підживити яблуні у вересні можна внесенням навколо стовбура перегною, компосту. Такий спосіб дає можливість і підживити дерево, і захистити коріння від лютих морозів, — говорить садівник. — Як варіант, можна внести перегній рівномірно на ґрунт навколо дерева і перекопати. Кількість — відро на 1 кв. м. Можна використати курячий послід. Розчин з курячого посліду готується так: концентрація 1 до 15, настояти 1−2 тижні. Також можна під яблуні висипати залишки підгнилих овочів, які також підживлять рослину корисними мікроелементами. Після того як зібране опале листя і перекопаний ґрунт, можна внести суперфосфат під деревами. Тільки не потрібно підсипати дерево одразу під стовбуром, краще відступити на сантиметрів 20−30 і розкидати на ґрунт. Тоді старанно перекопати землю, де розкидано добрива. Таким чином вбережете коріння від опіків».

Для позакореневого підживлення господар радить використати й розчин коров’яку в пропорції 0,5 кг на відро води. Перед застосуванням пропустити через складену втричі марлю.

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