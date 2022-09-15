Камери для полонених, а поряд — кімната з іконами: що побачили солдати ЗСУ на звільненій Харківщині

Не виключено, що на деокупованій Харківщині, яку нещодавно відвідав президент Зеленський, ми побачимо речі жахливіші за Бучу, Бородянку і Гостомель. Військові ЗСУ показали селищну раду села Великі Проходи, яку окупанти перетворили на в’язницю.

На відео, яке опублікував проєкт «Український свідок», селищна рада у Великих Проходах. Населений пункт розташований всього в 16 км від російського кордону. Росіяни окупували його в перші дні весни — і утримували під своїм контролем, аж поки ЗСУ не почали контрнаступ на північному сході.

Будівлю селищної ради перетворили на в’язницю для полонених: у дверях росіяни зробили отвори, аби спостерігати за в’язнями, втечу унеможливлювали ґрати на вікнах.

Але жахає не тільки це. Поряд з одиночними камерами окупанти облаштували кімнату з іконами — в ній богобоязнений кат, судячи з усього, міг сповідатись після чергового кривавого допиту. Дещо схоже мало місце в ГУЛАЗі: там в’язнів катують і вбивають, а тут — капличка, де можна замолити гріхи. Нічого зайвого, російський мінімалізм в натуральному вигляді.

Наразі ЗСУ вдалося звільнити від російських загарбників майже всю територію Харківської області. Після чого оскаженілі рашисти завдали удару по критичній інфраструктурі регіону. Жертвами ракетного удару стали енергетики.

Місцеві жителі вже дають свідчення і розповідають про окупацію, під якою вони перебували більше ніж півроку.

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