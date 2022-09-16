Гольовий пас Ярмоленка не врятував команду Реброва від першої поразки в сезоні (відео)

Команда Сергія Реброва «Аль-Айн», яка підписала влітку контракт з Андрієм Ярмоленком, зазнала першої поразки в сезоні. Найсильніший клуб ОАЕ у поєдинку 3-го туру першості країни, з 69-ї хвилини борючись у меншості, поступився у гостьовому матчі «Аль-Джазірі» (1:2).

Господарі поля, що посіли минулого сезону четверте місце, вийшли вперед на 19-й хвилині. Але на 39-й «Аль-Айн» відігрався: Ярмоленко, який грав до 80-ї хвилини, навісив з кутового, і тоголезець Лаба головою спрямував м'яч у сітку воріт — 1:1.

Щоправда, на початку другого тайму (52-а хвилина) «Аль-Джазіра» забила знову, а на 60-й хвилині червону картку побачив перед собою одноклубник Ярмоленка — Мохаммед. Врятуватися, граючи в меншості, «Аль-Айн» не зміг.

Осічка опустила команду Сергія Реброва, яка виграла минулого сезону і Кубок країни, в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ на п'яте місце. Маючи в активі чотири очки, «Аль-Айн» відстає від лідерів — «Шар'яха» та «Аль-Джазіри» — на п'ять пунктів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко забив дебютний гол в Еміратах.

Фото ФК «Аль-Айн»

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