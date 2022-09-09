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Будинок зруйнований війною, а рахунки за газ продовжують приходити: що робити

16:31 9 вересня 2022
Газова плита

Постачальники газу рекомендують українцям, які опинилися в окупації, все ж таки сплачувати за «блакитне» паливо та щомісячно намагатися передавати показання лічильників. Втім, є багато людей, чиї домівки були зруйновані під час бойових дій, але їм й досі надходять листи щодо передачі показників та оплату за послуги ЖКХ.

В Мінреінтеграції зазначили, що з такими запитаннями люди звертаються на «гарячі лінії» міністерства. Зокрема, такі листи від газопостачальників надходять до мешканців Маріуполя, житловий фонд якого майже весь знищений.

Українцям, чиє житло зруйновано, порадили повідомляти про це на «гарячу лінію» газопостачальника, ндавши йому всі необхідні дані. Тоді компанія викреслить їх зі списків осіб, яких забезпечують газом.

Нагадаємо, що наразі компанія «Нафтогаз України» забезпечує «блакитним» паливом близько 98 відсотків домогосподарств. Тариф зафіксовано до 1 травня наступного року на рівні 7,96 грн за кубометр. Інші газопостачальники, які оприлюднили тарифні плани у вересні, встановили ціни на рівні від 7,70 — 9,99 грн за кубометр.

Фото Pixabay

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