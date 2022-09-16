40.46 / 41.36 40.00 / 41.06
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ванільний кекс з малиною: порадуйте гостей ароматною випічкою

14:05 16 вересня 2022
кекс

На дворі похмура осінь, а душа вимагає сонця, тепла та яскравих барв — хоча б на столі. Тому кулінарка Валентина Кошова, яка раніше поділилася рецептом пряного морквяного кексу, радить приготувати ванільний кекс з малиною і ще раз насолодитись ягідним присмаком літа.

«Інгредієнти:

3 яйця

170 г цукру

1 уп. ванільного цукру

50 мл олії (без запаху)

80 г масла

250−300 г борошна

1 ч. л. розпушувача

100−200 г малини

цукрова пудра

Приготування:

Яйця збити з цукром та ванільним цукром до побіління. Не перестаючи збивати, влити олію та розтоплене (але не гаряче!) масло. Перемішати просіяне борошно та розпушувач. З'єднати яєчно-масляну суміш з борошном. Перемішати до однорідності (консистенція має бути, як густа сметана). Малину помити й висушити. Частину її викласти на дно і залити половиною тіста. Далі — решту малини та залишок тіста. Випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 40−50 хв. Перед подачею кекс посипати цукровою пудрою".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати морквяно-сирні кекси, які можуть стати ідеальним сніданком для перебірливої дитини.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Володимир Остапчук та Христина Горняк

«На чужому горі щастя не побудуєш?» — стало відомо, що Володимир Остапчук не живе зі своєю дружиною

Часник

Сиплю під озимий часник 2 ложки цього добрива, і знаю, що наступного року отримаю чудовий урожай (відео)

військовий

Донецьк не в пріоритеті: військовий експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть Донбас

мурахи

«Використайте дріжджі — і назавжди забудете про мурашники на ділянці»: поради досвідченої городниці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту