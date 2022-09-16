Ванільний кекс з малиною: порадуйте гостей ароматною випічкою

На дворі похмура осінь, а душа вимагає сонця, тепла та яскравих барв — хоча б на столі. Тому кулінарка Валентина Кошова, яка раніше поділилася рецептом пряного морквяного кексу, радить приготувати ванільний кекс з малиною і ще раз насолодитись ягідним присмаком літа.

«Інгредієнти: 3 яйця 170 г цукру 1 уп. ванільного цукру 50 мл олії (без запаху) 80 г масла 250−300 г борошна 1 ч. л. розпушувача 100−200 г малини цукрова пудра Приготування:

Яйця збити з цукром та ванільним цукром до побіління. Не перестаючи збивати, влити олію та розтоплене (але не гаряче!) масло. Перемішати просіяне борошно та розпушувач. З'єднати яєчно-масляну суміш з борошном. Перемішати до однорідності (консистенція має бути, як густа сметана). Малину помити й висушити. Частину її викласти на дно і залити половиною тіста. Далі — решту малини та залишок тіста. Випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 40−50 хв. Перед подачею кекс посипати цукровою пудрою".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати морквяно-сирні кекси, які можуть стати ідеальним сніданком для перебірливої дитини.

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