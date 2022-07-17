Морквяно-сирні кекси — ідеальний сніданок для перебірливої дитини
Кекси можуть бути не лише десертом, але й корисним сніданком, якщо готувати їх з додаванням овочів. Це може бути, наприклад, цвітна капуста. А ще можна приготувати морквяно-сирні кекси — їх залюбки з'їсть дитина, яка не любить моркву та сир окремо.
Рецптом таких кексів поділилися автори «Шуби».
Інгдедієнти (на 4 порції):
- Сир м’який — 300 г;
- Яйця — 3 шт.;
- Борошно пшеничне — 3 ст. л.;
- Цукор — 6 ст. л.;
- Сметана — 2 ст. л.;
- Морква — 2 шт.;
- Розпушувач — 10 г;
- Цукор ванільний — 12 г;
- Масло вершкове — 1 ст. л.
Для карамелі:
- Вода — 125 мл;
- Цукор — 50 г;
- Масло вершкове — 25 г.
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Приготування:
- Сир розтерти з цукром, ванільним цукром і яйцями. Додати борошно і розпушувач, розмішати.
- Моркву натерти на дрібній тертці, додати сметану, розмішати.
- Змішати сирну і морквяну маси.
- Для карамельного соусу налити воду у каструльку, закип’ятити та додати цукор. Тримати на маленькому вогні, весь час помішуючи. Коли маса загусне і перетвориться на сироп, дати їй трохи охолонути, а потім додати масло та збити.
- Формочки змастити розтопленим маслом, розлити в них карамель і розподілити по стінках.
- Заповнити формочки на 2/3 морквяно-сирним тістом.
- Випікати у духовці, розігрітій до 180 °C, 20 хвилин.
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Фото Pixabay50
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