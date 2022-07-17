Кекси можуть бути не лише десертом, але й корисним сніданком, якщо готувати їх з додаванням овочів. Це може бути, наприклад, цвітна капуста. А ще можна приготувати морквяно-сирні кекси — їх залюбки з'їсть дитина, яка не любить моркву та сир окремо.

Рецптом таких кексів поділилися автори «Шуби».

Інгдедієнти (на 4 порції): Сир м’який — 300 г;

Яйця — 3 шт.;

Борошно пшеничне — 3 ст. л.;

Цукор — 6 ст. л.;

Сметана — 2 ст. л.;

Морква — 2 шт.;

Розпушувач — 10 г;

Цукор ванільний — 12 г;

Масло вершкове — 1 ст. л. Для карамелі: Вода — 125 мл;

Цукор — 50 г;

Масло вершкове — 25 г.

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Приготування: Сир розтерти з цукром, ванільним цукром і яйцями. Додати борошно і розпушувач, розмішати.

Моркву натерти на дрібній тертці, додати сметану, розмішати.

Змішати сирну і морквяну маси.

Для карамельного соусу налити воду у каструльку, закип’ятити та додати цукор. Тримати на маленькому вогні, весь час помішуючи. Коли маса загусне і перетвориться на сироп, дати їй трохи охолонути, а потім додати масло та збити.

Формочки змастити розтопленим маслом, розлити в них карамель і розподілити по стінках.

Заповнити формочки на 2/3 морквяно-сирним тістом.

Випікати у духовці, розігрітій до 180 °C, 20 хвилин.

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Фото Pixabay

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